سوني تطرح تحديث أندرويد 10 لهذه الهواتف

بعدما طرحت علامة سونى اليابانية تحديثات سابقة لهواتف Xperia XZ2 و XZ2 Compact و XZ2 Premium و ZX3 فى الربع الأخير من العام الماضى.



قررت سونى تزويد نفس الهواتف بتحديث نظام أندرويد 10 مع بداية العام الجديد، ويحمل إسم 52.1.A.0.532 ، بسعة 730 ميجابايت.



ويحمل التحديث ميزات جديدة من شأنها رفع مستوى الخصوصية، بالإضافة للتحكم فى الخدمات الملاحية، مع وضع الـ dark mode،

ومن المتوقع أن يصل إلى هاتفى Xperia 10 و 10 Plus نفس التحديث قريبًا، قبل بداية الربع الثانى من العام.



يذكر أن سونى تنوى طرح Xperia 3 قريبًا، والذى سيمتلك معالجا قويًا من نوع Snapdragon 865، مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 12 جيجابايت.



ولعشاق التصوير سيأتى Xperia 3 بكاميرا أساسيية سداسية توفر تجربة تصوير احترافية، وهى الميزة الجديدة التى ستحاول سونى اليابانية العريقة المنافسة بها من جديد فى سوق الهواتف الذكية، ومن المنتظر أن يتم الكشف عن الهاتف فى أخر شهر فبراير القادم