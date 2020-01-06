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ديني

حكم ترويج الشائعات في الإسلام | داعية إسلامي يكشف العواقب

الإثنين 06/يناير/2020 - 05:44 م
حكم ترويج الشائعات
حكم ترويج الشائعات
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عبد الرحمن محمد
أكد الشيخ أشرف الفيل، الداعية الإسلامي، أن القرآن الكريم قرر عدة أمور في قوله تعالى: "وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلالٍ مُبِينٍ"، حيث يبين أن هناك خطورة شديدة في انتشار الشائعات.

وأوضح "الفيل"، خلال حواره مع الإعلامية دعاء فاروق ببرنامج "اسأل مع دعاء" المذاع عبر فضائية "النهار"، اليوم الاثنين، أن المدينة المقصودة في الآية هي مصر، كمدنية في العالم أجمع وأوضح القرآن أنه رغم أن مصر أول دولة مدنية في العالم، إلا أن الستات المصريات كان لديهم داء تناقل المعلومات بينهما وبين بعضهما وتحدث القرآن الكريم على أنها تناقل للمعلومات وليس تناقلا للشائعات.

وتابع الداعية الإسلامية، أن القرآن تحدث عن تناقل الشائعات في قول الله سبحانه وتعالى "إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ" وذلك حول حادثة الإفك والإدعاء على السيدة عائشة – رضي الله عنها-، وهذا الأسلوب القرآني الضخم لمواجهة حرب الشائعات.

ومن جانبها قالت دار الإفتاء، إن الإسلام جفَّف منابع الشائعات بأن كلف المسلمين بالتَّثَبُّت من الأخبار قبل بناء الأحكام عليها، وأمر بِرَدِّ الأمور إلى أهلها والعِلم قبل إذاعتها والتكلم فيها؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: 6].

وأضافت الدار عبر صفحتهاعلى الفيسبوك أن الإسلام نهى عن سماع الشائعة ونشرها، وذمَّ سبحانه وتعالى الذين يسَّمَّعون للمرجفين والمروجين للشائعات والفتن؛ فقال تعالى: ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ [التوبة: 47].

حكم مروج الشائعات عبر السوشيال ميديا
قال الدكتور محمد وهدان، الداعية الإسلامي، إن مروج الشائعات عبر السوشيال ميديا آثم شرعًا، مشيرًا إلى أن الشائعات وترويج الأكاذيب هو تدمير للمجتمع، مستشهدًا بقوله تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

وأضاف "وهدان " خلال لقائه على إحدى الفضائيات، أن السوشيال ميديا اخترعت للإنسانية وللتواصل الاجتماعي، وليست للشائعات، روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "نضَّرَ الله وجْهَ امرئ سَمِع مقالتي فحمَلها، فرُبَّ حامل فِقْه غير فقيه، ورُبَّ حامل فِقْه إلى مَن هو أفقه منه".

وتابع: من ينشر الشائعة بعيد عن منهج الله ويأخذ وزرها، كل ما نقوله تسجله علينا الملائكة "ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد".
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