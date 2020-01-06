البدء في إنشاء أول مصنع بمدينة الأثاث في دمياط ..صور

أعلنت شركة دمياط للأثاث، أنه تم البدء الفعلي في بناء أول مصنع بمدينة دمياط للأثاث والذى يمتلكه المهندس ياسر العوضى ويقام المصنع على مساحة 5827 مترا مربعا داخل منطقة المصانع بمدينة الأثاث بشطا.





ومن جانبه صرح ياسر العوضي مالك أول مصنع يتم بناؤه حاليا بمدينة الأثاث بشطا، بأنه سعيد أنه سيكون مالك أول مصنع يتم بناؤه بالمدينة ، نظرا لأن مشروع مدينة الأثاث يعد طفرة اقتصادية هائلة في مجال صناعة الأثاث.





وأشار ياسر العوضي الي ان شركة مدينة دمياط للأثاث، تهدف إلى إنشاء مدينة متكاملة ومتخصصة فى صناعة الأثاث، وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة لها، كما تشمل المدينة منطقة تجارية تسويقية، ومنطقة خدمات إدارية، ومستشفى ومركزا تكنولوجيا، ومعهدا فنيا للتصميم والتدريب الحرفى، وخدمات مكملة أخرى.





الجدير بالذكر أن مدينة الأثاث مقامة على مساحة ٣٣١ فدانا وتصل تكلفتها ٧ مليارات جنيه وتوفر أكثر من ١٤٠ ألف فرصة عمل. وتم الانتهاء من المرافق العامة وان الجزء المتبقي بالمدينة لاستلام وهو خاص بالمركز التجاري والفنادق والمستشفي وارض المعارض وهؤلاء لم يتم البدء في إنشائها حتى الآن ولكن الورش والهناجر والمرافق والطرق انتهت بالفعل وإلى أن المنطقة التجارية التسويقية بالمدينة، تتضمن فندقا من فئة 4 نجوم يضم 200 غرفة مع كافة خدمات رجال الأعمال، ومركزا دوليا للمؤتمرات وقاعات عرض واحتفالات بمساحة بنائية 20 ألف متر مربع.



