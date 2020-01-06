AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رسميا.. أمريكا تكشف حقيقة مقتل رئيس القيادة الأمريكية في أفريقيا

الإثنين 06/يناير/2020 - 05:37 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
نشر الحساب الرسمي للقيادة القوات العسكرية الأمريكية في أفريقيا على تويتر، بيانا يكشف حقيقة مقتل قائدها الجنرال ستينفن تاونسند.

نشرت القوات بيانا على لسان تاونسند قال فيه إن التقارير التي انتشرت عن نبأ وفاته لا أساس لها من الصحة.

واعتبر أن تلك الأنباء مثال جديد على الأكاضيب والبروباجندا والأخبار الكاذبة لحركة الشباب ولاعبين مارقين آخرين من أمثال إيران ووكلائها.

وأضاف أن القوات الأمريكية في أفريقيا لا تزال تواصل العمل مع شركائها لحماية المصالح الأمريكية واستئصال الإرهابيين الذين يسعون لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة والأفارقة الأبرياء والشركاء الدوليين.

وكانت وسائل إعلام إيرانية وعراقية تداولت نبأ مقتل تاونسند، الذي انتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي. وزعمت وسائل الإعلام أنه قتل خلال الهجوم على قاعدة عسكرية أمريكية في كينيا.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية مقتل احد الجنود ومتعاقدين أمريكيين اثنين فى هجوم ارهابى على قاعدة جوية كينية تستخدمها القوات الأمريكية.

والهجوم على قاعدة عسكرية تابعة لقوات الدفاع الكينية في خليج ماندا من قبل حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة ومقرها شرق أفريقيا، والذي أسفر أيضا عن إصابة اثنين من أفراد البنتاجون، وكلاهما في حالة مستقرة حاليا، وفقا لقيادة الولايات المتحدة أفريقيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسئول أمريكي يحمل إيران مسئولية الهجوم على قاعدة عسكرية بالعراق

رؤية مستقبلية لحل الخلاف الخليجي.. وإطلاق النار بقاعدة أمريكية عمل فردي لسعودي متطرف.. أبرز ما جاء بصحف الكويت

بعد التصعيد في العراق..عقوبات أمريكية عاجلة ضد إيران

مقتل 4 من منفذي هجوم القاعدة العسكرية الأمريكية في كينيا

الجيش الأمريكي يؤكد وقوع هجوم إرهابي بقاعدة عسكرية في كينيا

مقتل عسكري أمريكي ومتعاقدين اثنين في هجوم على قاعدة عسكرية بـ كينيا

ترشيحاتنا

أول تعليق لـ طارق العريان بعد انفصاله عن أصالة

بعد تحقيقه العلامة الكاملة.. هل يسقط فايلر اسطورة جوزيه مع الأهلي

رسميًا .. الأهلي يعلن قيد محمود كهربا في القائمة الأفريقية

تفاصيل جديدة عن الساعات الأولى لـ هروب كارلوس غصن

3 وفيات و7 مصابين.. وقوع حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص أمام جامعة القاهرة

ملابس جريئة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل مع والدتها.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نتيجة مباشرة.. ماذا يحدث لجسمك عند المشي 20 دقيقة؟

بـ جاكيت مفتوح .. نيللى كريم فى إطلالة شتوية جريئة.. شاهد

شورت لاميه.. مي سليم تتعرض للإحراج بعد هذه الإطلالة