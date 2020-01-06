العمل الجماعي الناجح.. المستشارة النمساوية تحدد مطالبها من الحكومة الجديدة

أعربت المستشارة النمساوية بريجيته بيرلاين عن تمنياتها للحكومة الجديدة في البلاد كل التوفيق في إنجاز المهام الحالية والمستقبلية، وحثتها على مواصلة بث روح الحياة في العمل الأوروبي المشترك ودعم الحوار المفتوح بين الشعوب وممارسة العمل السياسي بنشاط وحيوية.



وناشدت بيرلاين، التي تنتهي ولايتها غدا الثلاثاء، أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة المستشار سباستيان كورتس ألا يأخذوا أبدًا الإنجازات ديمقراطية على أنها أمر مسلم به.



وقالت بيرلاين، في خطاب لها اليوم الاثنين، بمناسبة تسليم السلطة إلى الحكومة الجديدة غدا، "يجب أن نركز على احترام بعضنا البعض والسعي من أجل العمل الجماعي الناجح من أجل ضمان قوة بلادنا".



وشددت المستشارة على ضرورة أن تعمل الحكومة الجديدة على ترسيخ قيم التنوع والمساواة وعدم التمييز بسبب الجنس أو الأصل العرقي أو الانتماء الديني بين كل فئات المجتمع.



يذكر أن بيرلاين تولت السلطة في النمسا في مايو الماضي عقب انهيار الائتلاف الحكومي السابقة، بوصفها رئيسًا مؤقتًا لحكومة انتقالية من الخبراء لحين إجراء انتخابات وتشكيل حكومة جديدة.