استقرار أسعار الدولار في تعاملات نهاية اليوم

دولار
بلغت أدني قيمة لـ الدولار ببنك قناة السويس لـ15.98 جنيه للشراء مقابل 16.08 جنيه للبيع ، بينما وصل سعر صرف الدولار ببنوك " الأهلي، مصر، العربي الإفريقي الدولي، الإسكندرية، التعمير والإسكان، بلوم، التجاري الدولي" عند 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدولار ببنوك " كريدي أجريكول، سايب، المصرف المتحد، مصر إيران للتنمية، المصري الخليجي، المصري لتنمية الصادرات، الكويت الوطني، المصرف العربي الدولي، عودة، التنمية الصناعية، الاستثمار العربي، البركة" لنحو 16 جنيها للشراء و 16.1 جنيه للبيع.
وسجل أعلي سعر للدولار ببنك الأهلي الكويتي نحو 16.001 جنيه للشراء و 16.1 جنيه للبيع، و كذلك بنك المشرق عند 16.01 جنيه للشراء و16.11 جنيه للبيع.