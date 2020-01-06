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اقتصاد

استقرار أسعار الدولار في تعاملات نهاية اليوم

الإثنين 06/يناير/2020 - 05:59 م
محمد يحيى
دولار
دولار
استقر سعر صرف الدولار في تعاملات نهاية اليوم الاثنين، ليصل إلى 15.98 جنيه بالبنوك.

بلغت أدني قيمة لـ الدولار ببنك قناة السويس لـ15.98 جنيه للشراء مقابل 16.08 جنيه للبيع ، بينما وصل سعر صرف الدولار ببنوك " الأهلي، مصر، العربي الإفريقي الدولي، الإسكندرية، التعمير والإسكان، بلوم، التجاري الدولي" عند 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار ببنوك " كريدي أجريكول، سايب، المصرف المتحد، مصر إيران للتنمية، المصري الخليجي، المصري لتنمية الصادرات، الكويت الوطني، المصرف العربي الدولي، عودة، التنمية الصناعية، الاستثمار العربي، البركة" لنحو 16 جنيها للشراء و 16.1 جنيه للبيع.

وسجل أعلي سعر للدولار ببنك الأهلي الكويتي نحو 16.001 جنيه للشراء و 16.1 جنيه للبيع، و كذلك بنك المشرق عند 16.01 جنيه للشراء و16.11 جنيه للبيع.
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