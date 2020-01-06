تحذيرات من الطقس السيئ.. استعدادات مكثفة على الطرق الصحراوية.. مصادر: إغلاق فوري في حالة ظهور الشبورة المائية.. وسيارات إنقاذ على كل المحاور

الإدارة العامة للمرور:

تمشيط لحظي للطرق والمحاور للإبلاغ عن حالات الطوارئ

رصد مستوى الشبورة المائية استعدادًا لغلق الطرق وانعدام الرؤية سرعة التدخل مهيبًا بقائدي السيارات الالتزام بالقواعد في حالات الطقس السيئ تزويد جميع المحاور بسيارات دفع رباعي محملة بكاميرات مراقبة للتدخل حالة هطول الأمطار





تتابع الإدارة العامة للمرور، الطرق الصحراوية بصورة مستمرة لإغلاقها في حالة ظهور الشبورة المائية وانعدام الرؤية.





وفى إطار الاستعدادات المكثفة التى توليها وزارة الداخلية للحفاظ على أمن المواطنين والسيولة المرورية، وطبقا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، فى الحفاظ على الأمن والسلم العام بجميع الشوارع والميادين تسعى الإدارة العامة للمرور إلى نشر الأكمنة المتحركة ورفع حالة الطوارئ فى الأكمنة الثابتة تزامنا مع دخول فصل الشتاء على الطرق.





وقالت مصادر أمنية بالإدارة العامة للمرور، إن غرفة عمليات الإدارة بالتنسيق مع إدارات المرور المختلفة، تجرى عمليات تمشيط لحظي للطرق والمحاور للإبلاغ عن حالات الطوارئ ورصد مستوى الشبورة المائية، استعدادا لغلق الطرق حال انعدام الرؤية تماما.





وأشارت المصادر إلى توجيهات اللواء علاء متولى، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، باليقظة التامة وسرعة التدخل من خلال وحدات المرور في حالات الطوارئ، مهيبا بقائدي السيارات الالتزام بقواعد وقوانين المرور في حالات الطقس السيئ، التي تهدف إلى الحفاظ على سلامتهم وجميع مرتادي الطرق.





وأضافت أنه تم تزويد جميع المحاور التابعة للإدارة بسيارات دفع رباعي محملة بكاميرات مراقبة، لتمشيط ورصد الحالة، للتدخل في حالات الطوارئ وهطول الأمطار وتغير الطقس.





وتابعت: "تتم متابعة حالة الطريق الدائري بصورة دائمة عن طريق الأكمنة الثابتة والأقوال المتحركة وغرفة عمليات الإدارة لتأمين تنفيذ قرار منع سير النقل الثقيل، لا سيما تأمين الطريق الدائري الإقليمي ونشر خدمات مرورية عليه".





وأكدت المصادر نشر الأقوال الأمنية على الطرق الصحراوية والطريق الدائري لشن حملات ضبط قائدي المركبات تحت تأثير المخدر، بالإضافة لمتجاوزي السرعات القانونية، والالتزام بقواعد وقوانين المرور.





وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب الطقس السيئ وانعدام الرؤية، وجاء على رأسها:





1. الالتزام بالتعليمات والقواعد الآمنة.

2. عدم استخدام الفرامل بصورة مفاجئة.

3. عدم تخطي 60 كم/ س خلال الطقس السيئ.

4. التركيز والتحكم في عجلة القيادة وعدم الانشغال.

5. تشغيل المساحات بصورة دورية لتجنب انعدام الرؤية.

6. إضاءة جميع أنوار السيارة الخلفية والأمامية.

7. فتح زجاج السيارة لمنع تكثيف البخار بداخلها.

8. استخدام آلة التنبيه علي فترات متقطعة في انعدام الرؤية.

9. عدم تخطي السيارة التي أمامك داخل الشبورة المائية أو الترابية.