الإدارية العليا تؤيد إزالة عقار الغربية الخطير: لا جدوى من ترميمه.. مجلس الدولة يعيد طالبا مريضا نفسيا لكلية الطب.. ويجازي مسئولين بشركة أرز للإهمال في العمل

لا جدوى من ترميمه.. مجلس الدولة يؤيد إزالة عقار الغربية الخطير

بعد رسوبه وفصله.. الإدارية العليا تعيد طالبا مريضا نفسيا لكلية الطب

مجازاة مسئولين بشركة أرز للإهمال في العمل





أيدت المحكمة الإدارية العليا ، الحكم الصادر من القضاء الإداري ، والمتضمن إزالة عقار بمحافظة الغربية حتي سطح الأرض ، مع الإخلاء النهائي من شاغليه تحت إشراف هندسي ، لخطورته الداهمة علي الأرواح والممتلكات ، ولا جدوى من ترميمه .





صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد ، وعضوية المستشارين محمود عتمان ، أحمد شمس الدين ، عمر السيد ، محمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة .





وأكدت المحكمة ، أن المُشرع خص الجهة الإدارية لشئون التنظيم ولجان معاينة وفحص المباني والمنشآت الآيلة للسقوط ، إعداد تقرير المعاينة التي أجرتها على الطبيعة على المنشآت ، ويجب أن يشتمل على وصف المبنى وموقعه واسم المالك ، ووصف للأجزاء المعيبة والإجراء الواجب اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلى أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة اللازمة لجعله صالحًا .





وأضافت المحكمة ، أنه صدر قرار عام 2009 من اللجنة المشكلة لمعاينة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية لمحافظة الغربية ، تضمن إزالة المبنى حتي منسوب سطح الأرض ، لوجود شروخ نافذة بالجدران و تآكل بحديد السقف و رطوبة شديدة و لا يجدي فيه الترميم ، وتم تعديل القرار من الإزالة للمبني ، إلي الترميم ترميما فنيا شاملا .





وثبت من معاينة اللجنة الهندسية ، مراعاة لطبيعة العقار الإنشائية ارتأت أن حالته تستلزم إزالته حتي سطح الأرض ، مع الإخلاء من الشاغلين تحت إشراف هندسي في خلال مدة شهرين ، وذلك لعدم جدوى الترميم " ، وتطمئن المحكمة لتقرير اللجنة ، ومن ثم أصبح قرار الترميم غير سليم قانونًا.





ورأت المحكمة توافر الاستعجال ، لأن تنفيذ قرار الترميم ، واستمرار بقاء المبني محل التداعي تشكيل خطورة داهمة علي الأرواح والممتلكات .





وكانت محكمة القضاء الإدارى بطنطا ، أصدرت حكمًا عام ٢٠١١ بإلغاء قرار ترميم العقار ، وألزمت بإزالته .





كما أعادت المحكمة الإدارية العليا، طالبًا بكلية طب مريضًا نفسيًا تخلف عن أداء الامتحان بعذر قهري، وألغت قرار جامعة كفر الشيخ بفصل الطالب، ومنحته فرصة أخرى للالتحاق بالفرقة الأولى بكلية الطب.





وثبت للمحكمة صدور شهادتين رسميتين صادرتين من مستشفى للطب النفسي ممهورتين بتوقيع رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي رئيس مجلس مراقبة الأمراض العقلية ، تشهد الأولي بأن الطالب يعاني من اضطراب نفسي تفاعلي ، مما سبب له حالة اكتئاب وتم حجزه بالمستشفى شهر أغسطس عام ٢٠١٤ ، حتى شهر سبتمبر من نفس العام .





ورأت المحكمة أن هاتين الشهادتين تقطعان بتوافر العذر القهري الذي حال دون (الطالب) وبين دخوله الامتحان ، ويستلزم الأمر فرصة أخرى لدخول الامتحان ، واستكمال دراسته في الفرقة الأولى بالكلية ، بغض النظر عن عدد المرات الذي اعتذر فيها عن دخول الامتحان في هذه الفرقة ، طالما كان تخلفه عن دخول الامتحان بعذر قهري لا يد له فيه .





واستندت المحكمة إلي أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ، حظرت على الطالب الجامعي أن يبقى بالفرقة الدراسية أكثر من سنتين ، وإذا تخلف عن دخول الامتحان بعذر قهري يقبله مجلس الكلية فلا يحسب ذلك رسوبًا ، وذلك دون التقيد بعدد معين من الأعذار القهرية.





أقام الطعن طالب التحق بكلية الطب جامعة كفر الشيخ للعام الدراسي ٢٠١٣ / ٢٠١٤ ، ولكنه رسب الي أن تبقي له فرصة ثالثة وأخيرة من الخارج للعام الدراسي ٢٠١٥ / ٢٠١٦ ، الا أن أصيب بمرض نفسي ويعاني من اكتئاب نفسي متكرر مصحوب بفقد في التركيز ، الي أن فصلته الكلية .





فيما خصمت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارى ، أجر ١٠ أيام من راتب كل من مدير إدارة القضايا بإحدي شركات الأرز ومحام تحت رئاسته ، ووجهت عقوبة الإنذار لرئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة ، لاتهامهم بعدم أداء العمل بدقة ، ولم يحافظوا علي أموال وممتلكات عملهم .





صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود ، وسكرتارية محمد حسن .





بداية الواقعة بتقرير التفتيش الفني على الإدارة القانونية بإحدي شركات الأرز من وجود قصور في عمل الإدارة القانونية ، وتبين من التحقيق أنها مخالفات إدارية .





وثبت للمحكمة إهمال المحامى في مباشرة بعض الدعاوى الجنائية الخاصة بعمله ، بعدم حضور الجلسات ، وبشأن أهمال مدير إدارة القضايا في مباشرة التحقيق المتعلق بواقعة عدم التأمين على سيارة الشركة ، وعدم وصف المخالفة بكونها مالية وتقاعسه عن إخطاره الجهاز المركزي للمحاسبات ، وبرر ذلك بضغوط العمل الكثيرة .



