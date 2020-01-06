تنسيقية الأحزاب: غزو تركيا لـ ليبيا مخطط له منذ 8 سنوات لإحداث الفوضى ..فيديو

قال عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن دخول الجيش الوطني الليبي إلى سرت يؤكد أن الجيش الليبي قادر على الانتصار على الميليشيات الإرهابية باكتساح.





وأضاف عمرو درويش، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك محاولة احتلال وبلطجة وغزو تركي لـ ليبيا، وهذا مخطط له منذ 8 سنوات لإحداث الفوضى في العالم العربي وتقسيم الدول.





وتابع عمرو درويش، "التدخل التركي ليس وليد اللحظة ولكن الغزو التركي الحالي هو دعم مباشر وصريح للمليشيات الإرهابية، وما يحدث في ليبيا حاليا هو معركة تحرير لتحرير العالم العربي".



