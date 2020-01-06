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مرأة

باللون الأحمر .. شاهد | أنغام تبهر متابعيها بإطلالة جديدة من الرياض

الإثنين 06/يناير/2020 - 07:27 م
المطربة انغام
المطربة انغام
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آية التيجي
نشرت الفنانة أنغام مجموعة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وذلك خلال تواجدها بالرياض، وقد ظهرت بإطلالة ناعمة ومميزة للغاية، وهو ما عبر عنه جميع متابعيها عبر التعليقات.

وعلقت أنغام على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: سعيدة إن أولى حفلاتي كانت مع جمهوري الغالي في الرياض حفل مهرجان العود # موسم الرياض #انغام #2020 .

وظهرت الفنانة أنغام بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان حرير باللون الأحمر، بأكمام واسعة، بحزام من نفس شكل الفستان حول منطقة الخصر، وقد أبرزت إطلالتها من أناقتها وأنوثتها بشكل كبير.

واعتمدت الفنانة أنغام على ترك شعرها منسدلا بطريقة ناعمة وانسيابية على طريقة الكيرلي، وهو ما يتناسب مع إطلالتها، بل وأبرز من جمال ورقة ملامحها.

فيما أبرزت الفنانة انغام بوضع بعض اللمسات البسيطة التي تبرز تفاصيل إطلالتها بعمل السموكي ايز باللون الأسود مع البني، فيما اختارت الكحل الأسود، الأي لاينر الأسود، واختارت اللون البيج كأحمر شفاه، و البلاشر البرونزي.

وأكملت أنغام إطلالتها بإرتداء الاكسسوارات، حيث اختارت بعض الأساور باللون الفضي، مع خاتم أنيق من نفس اللون وقرطين ناعمين يتناسب مع إطلالتها بشكل كبير.
باللون الأحمر .. شاهد | أنغام تبهر متابعيها بإطلالة جديدة من الرياض
باللون الأحمر .. شاهد | أنغام تبهر متابعيها بإطلالة جديدة من الرياض
باللون الأحمر .. شاهد | أنغام تبهر متابعيها بإطلالة جديدة من الرياض
باللون الأحمر .. شاهد | أنغام تبهر متابعيها بإطلالة جديدة من الرياض
باللون الأحمر .. شاهد | أنغام تبهر متابعيها بإطلالة جديدة من الرياض
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