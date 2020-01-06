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توك شو

على السيد: تركيا في مأزق ومصر أنهت حلم أردوغان في 30 يونيو.. فيديو

الإثنين 06/يناير/2020 - 06:59 م
اردوغان
اردوغان
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هاني حسين
قال الكاتب الصحفي علي السيد، إن الجيش الوطني الليبي حقق نجاحات كثيرة على أرض ليبيا، موضحا أن تركيا تواجه مأزق حقيقي بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة خاصة ما يحدث في العراق وإيران.

وأضاف على السيد في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن النفط الليبي أحد أطماع اردوغان.

وتابع على السيد:" مصر هي هدف أردوغان الأول لأن مصر أحبطت مشروع أردوغان والخلافة العثمانية الجديدة في الثلاثين من يونيو، والهدف الثاني هو الغاز والنفط الليبي".

وأكمل على السيد:" دخول أردوغان بقوات مسلحة إلى ليبيا أمر صعب للغاية".

وتابع على السيد:" لابد من توافر قوة عسكرية قوية تفرض الواقع وتسيطر على الأوضاع في ليبيا لضمان الاستقرار وهذا ما يفعله الجيش الوطني الليبي".

وأكمل على السيد:" دخول طرف إقليمي في أزمة في أي دولة تزيد من تفاقم الأمر سوءا مثلما حدث في سوريا والعراق"، مضيفا:" أي اتفاق سياسي في ليبيا لابد من تواجد قوة تحميه
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