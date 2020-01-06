بيليه ودروجبا وضيوف أبرزهم .. حواس: لعب نجوم الكرة أمام الأهرامات ترويج عالمي للسياحة المصرية..صور

قال عالم الآثار الدكتور زاهي حواس أن استضافة كبار نجوم كرة القدم في العالم تحت سفح الأهرام حدث عظيم لمصر وللترويج للسياحة المصرية.



وكشف أن إقامة مباراة كرة القدم أمام الأهرامات بحضور أكبر لاعبي كرة القدم في العالم، أكبر دعاية رياضية وسياحية لمصر، وهذه رسالة للعالم أجمع من أمام الأهرامات الخالدة أن مصر آمنه وجميع مناطق الآثار مؤمنة على أعلى مستوى.



وشهد المباراة اليوم تحت سفح الأهرام اليوم الإثنين مسئولو الاتحاد الدولى والأفريقى لكرة القدم والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحواس.



وضم الفريق الفريق الأول عددًا من أساطير كرة القدم الإفريقية والعربية أبرزهم "حسن شحاتة، دروجبا، سامي الجابر، مصطفى حاجي، احمد حسن، الحاج ضيوف، فلافيو، عبيدي بيليه، وائل جمعة، كانو، خاليلو فاديجا، رابح ماجر".



وضم الفريق الثاني مجموعة من النجوم منهم جوليو سيزر، كافو، فيرون، جوميز، اوكوشا، جيرمي ناتيب، الأخضر بلومي، ومعهم جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم.