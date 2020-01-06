استقالة مسئول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية اليوم، الإثنين، باستقالة مدير مكتب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.





وذكرت مجلة "بولتيكو" أن اريك تشونينج مدير مكتب وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر سيغادر منصبه نهاية الشهر الجاري، وهو الأحدث في قائمة المدنيين رفيعي المستوى المستقيلين من وزارة الدفاع الأمريكية.





وسيحل محله جين ستيوارت ، كبير الموظفين الجمهوريين في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب وكبير المستشارين السابقين لرئيس هيئة الأركان المشتركة، وذلك وفقًا لبيان صادر عن المتحدثة باسم البنتاجون.





وقال مارك اسبر وزير الدفاع الأمريكي "أنا ممتن لكفاءة إريك وحكمه وقيادته خلال الأشهر السبعة الماضية عندما انتقلت إلى منصب وزير الدفاع".



