الاتحاد السكندري يفسخ تعاقده مع مدافع المنتخب الليبي بالتراضي

أنهي مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري تعاقده مع الليبي أحمد شلبي مدافع الفريق، بالتراضي، وذلك عقب موافقة طلعت يوسف المدير الفني للفريق.



كان زعيم الثغر تعاقد مع المدافع الليبي الدولي، في بداية الموسم، قادما من أهلي بنغازي الليبي بعقد مدته 3 سنوات، إلا أن النادي لم يستفد من خدمات اللاعب في المشاركة مع الفريق بسبب إجراءات أمنية خاصة باستخراج تصريح العمل له في مصر.



وانضم شلبي لصفوف منتخب بلاده أكثر من مرة عقب توقيعه لنادي الاتحاد، رغم عدم مشاركته مع الفريق.