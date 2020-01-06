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رياضة

توقعات الجماهير لمباراتي الأهلي والزمالك في أفريقيا .. فيديو

الإثنين 06/يناير/2020 - 07:15 م
صدى البلد
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ندى فكرى - عدسة : صلاح مهدى
يغادر فريق النادى الاهلى مباشرة إلى زيمبابوي فجر الأربعاء المقبل، استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم المقرر لها يوم 11 يناير الجاري، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بينما يلتقى الزمالك مع فريق زيسكو الزامبى فى القاهرة .

ورصدت عدسة صدي البلد آراء الجماهير حول " توقعاتهم لمباراة الزمالك و زيسكو و توقعاتهم لمباراة الاهلي و بلاتنيوم ". 

وقال " محمد عادل " احد الجماهير: أتوقع فوز الزمالك لأن زيسكو فريق ضعيف ولن يتغلب علي الزمالك و سيفوز عليه بهدفين مقابل صفر من اشرف بن شرقي و مصطفي فتحي وأتوقع فوز الاهلي بثلاثة اهداف حسين الشحات و رمضان صبحي.

وأوضح " خالد احمد " احد الجماهير: أتمني فوز الفريقين الاهلي والزمالك لاني مصري وأتوقع فوز الزمالك 2 مقابل هدف و سيحرز الاهداف محمود علاء و مصطفي محمد وأتمني فوز الاهلي بهدفين لانه فريق كبير و سيحرز الاهداف وليد سليمان ووليد ازارو.

وأكد " كريم قاسم " احد الجماهير: أتوقع خسارة الزمالك وأتمني فوز الاهلي بثلاثة اهداف من وليد سليمان وعلي معلول .

وأشار " رمزي محمد " احد الجماهير: برغم اني اهلاوي و لكن اتوقع فوز الزمالك بهدفين من احمد سيد زيزو و بن شرقي وأتوقع فوز الاهلي بهدفين من كهربا و وليد سليمان.

وأضاف " محمد حكيم " احد الجماهير: أتوقع فوز الزمالك بهدف بن شرقي و فوز الاهلي بثلاثة اهداف لرمضان صبحي و وليد سليمان .
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