حقوق الرؤية والاستضافة في كتاب جديد ضمن موسوعة الثقافة القانونية

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة د.هيثم الحاج على، ضمن سلسلة موسوعة الثقافة القانونية، كتاب جديد بعنوان "حقوق الرؤية والاستضافة ..كآليات الحماية القانونية والاجتماعية للأسرة المصرية" للدكتور أحمد حسين حسن.



يناقش الكتاب مشكلة حق الرؤية بعد الطلاق خاصة إذا تعسف أحد الطرفين فى طلب هذا الحق أوفى طريقة تنفيذه أو ماطل فيه.



يضم الكتاب ستة فصول يلقى الفصل الأول منها نظرة سريعة على أبعاد المشهد الراهن لعملية الرؤية من حيث التنظيم القانوني لها والأسس الشرعية لحقوق الرؤية والحضانة والاستضافة وتنظيمها وذلك فى ضوء الارتباط الوثيق لهذه الأمور معا ثم الطريقة التى عالجت بها وسائل الإعلام مشكلات الرؤية أو الرأى العام حول القضية .



ويختص الفصل الثاني بعرض أهمية وأهداف الدراسة والمفاهيم التى استندت إليها ، فيما يعرض الفصل الثالث الإجراءات المنهجية للدراسة من نمط الدراسة وطبيعة العينة وحجمها وخصائصها .



وتكشف الفصول من الرابع إلى السابع أهم نتائج الدراسة الميدانية حيث يبين الفصل الرابع واقع الرؤية فى أماكنها التى حددها القانون، ثم يناقش الفصل الخامس البدائل المطروحة للرؤية ، أما الفصل السادس فيطرح بعض الأمور والمقترحات المرتبطة بالحضانة والولاية لمناقشتها ، وأخيرا يقدم الفصل السابع بعض الاقتراحات الممكنة لتعديل مواد الرؤية والحضانة.