كان يشعر باقتراب النهاية.. سليماني يقدم وصيته للإيرانيين على الهواء | فيديو

🎥درخواست حاج‌قاسم از مردم برای روز تشییع پیکرش pic.twitter.com/AiUSE09wNt — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) January 6, 2020

نشرت وكالة فارس الإيرانية مقطع فيديو للواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الذي قتل في غارة أمريكية في بغداد يوم الجمعة الماضي، حيث ظهر سليماني وهو يتحدث خلال إحدى المناسبات، التي كانت قبل مقتله بفترة ليست ببعيدة على ما يبدو.وقدم سليماني خلال المقطع وصيته إلى الشعب الإيراني في حال "استشهد"، وظهر متحدثا كمن يشعر بأن النهاية باتت قريبة.وقال سليماني للحضور: "هل أنا في رأيكم شخص جيد؟"، ليرد الحضور بالإيجاب.وأوصاهم سليماني أن يشهدوا بذلك أثناء جنازته في حال استشهد.وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قال لسليماني في مارس 2019، عند منحه وسام "ذو الفقار" أعلى وسام عسكري في إيران: "إن شاء الله يمنحه أجره ويتفضل عليه بحياة سعيدة وتكون عاقبته الشهادة، طبعا ليس الآن، فالجمهورية الإسلامية بحاجة إليه لسنوات عديدة، لكن في النهاية، إن شاء الله تنال الشهادة".