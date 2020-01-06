شريف إكرامي يهنئ أقباط مصر بعيد الميلاد المجيد.. شاهد



ويشهد محيط كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة تشديدات أمنية من قبل قوات الأمن لتأمين الطرق المؤدية إلى الكاتدرائية، حيث ينتشر رجال الداخلية لتأمين الحضور في صلوات القداس.

هنأ شريف إكرامي حارس مرمي النادي الأهلي، الأقباط بعيد الميلاد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.وكتب شريف إكرامي قائلا: "‏كل عام وأخواتنا الأقباط بخير وسعادة بمناسبة عيد الميلاد المجيد".وحازت على إعجاب عدد كبير من متابعيه.وسرعان ما انهالت التعليقات من متابعيه لتهنئة للأقباط وجاءت الردود بين "‏‎وإنت طيب وفرحان والله" و "‏‎حضرتك محترم جدا يا كابتن شريف ربنا يوفقك" و "‏‎نشكرك أنت إنسان محترم ..ربنا يعزك ويكرمك" و" ‏‎المحترم دائما وأبدآ وأنت طيب يا كابتن شريف".وتزينت كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعدادا لبدء صلوات قداس عيد الميلاد المجيد، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وحضور كبار رجال الدولة وعدد من الوزراء والدبلوماسيين ونواب البرلمان والشخصيات العامة وممثلى وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.