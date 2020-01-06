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محافظات

رفع مقطورة محملة بالقصب من الطريق الزراعى أسوان - القاهرة بعد انقلابها .. صور

الإثنين 06/يناير/2020 - 07:31 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
تعرضت مقطورة محملة بمحصول القصب للإنقلاب بالشارع الرئيسى بطريق أسوان / القاهرة الزراعى أمام مدينة كوم أمبو .

وكان مركز شرطة كوم أمبو قد تلقوا إخطارًا بحادث انقلاب المقطورة الذى تسبب فى إعاقة الحركة المرورية بالشارع الرئيسى بطريق أسوان / القاهرة الزراعى .

وعلى الفور إنتقل مأمور مركز شرطة كوم أمبو ورجال المرور ورئيس الوحدة المحلية إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الواقعة .

وتم الإستعانة بمعدات الوحدة المحلية ، كما تم التعامل على الفور ورفع المقطورة التي كانت ملحقة بجرار لنقل القصب من المزارع إلى مصنع كوم أمبو من على الطريق وتم إعادة تسيير الحركة المرورية بالشارع الرئيسى القاهرة / أسوان مرة أخرى .
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