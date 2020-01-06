رفع مقطورة محملة بالقصب من الطريق الزراعى أسوان - القاهرة بعد انقلابها .. صور

تعرضت مقطورة محملة بمحصول القصب للإنقلاب بالشارع الرئيسى بطريق أسوان / القاهرة الزراعى أمام مدينة كوم أمبو .



وكان مركز شرطة كوم أمبو قد تلقوا إخطارًا بحادث انقلاب المقطورة الذى تسبب فى إعاقة الحركة المرورية بالشارع الرئيسى بطريق أسوان / القاهرة الزراعى .



وعلى الفور إنتقل مأمور مركز شرطة كوم أمبو ورجال المرور ورئيس الوحدة المحلية إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الواقعة .



وتم الإستعانة بمعدات الوحدة المحلية ، كما تم التعامل على الفور ورفع المقطورة التي كانت ملحقة بجرار لنقل القصب من المزارع إلى مصنع كوم أمبو من على الطريق وتم إعادة تسيير الحركة المرورية بالشارع الرئيسى القاهرة / أسوان مرة أخرى .

