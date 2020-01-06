خالد الجندي يكشف سبب انتشار الانفلات الأخلاقي في المجتمع

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن انتشار الانفلات الأخلاقي في المجتمع، نتيجة طبيعية لتجاهل تربية الأبناء على «المعية»، وهى تتمثل فى نص الآية: «وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ».



وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين:«احنا استلمنا الأخلاق من أهالينا زى الفل، ومش عارفين نسلمها لأبنائنا زى الفل، وهذا ما حصدته أيدينا، الناس زمان كانوا واخدين الدين بجدية واحترام».



وتابع: «لكن الآن ثقافة التكاتك تسود، وأصبحت البيوت مشاريع تسمين للأطفال ولا يعرف شيئا عن صناعة العقول والتربية على الأخلاق والإحسان والمعية لله».



الحرية ليس معناها الاعتداء على الغير

وكان الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، قد أكد أن الحرية ليس معناها الاعتداء على غيري، أو الانفلات أو أن أخرج عما يسمى- عند جميع العقلاء وعند جميع النظم وإلى يومنا هذا- النظام العام والآداب.



ونوه «جمعة» عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن الخروج عن النظام العام والآداب تعد مخالفته جريمة، لأنه قد خرج عن حد الحياء، وعن حد الانضباط، ولأنه قد خرج عن مفهوم الحرية التي هي الوجه الثاني والآخر للمسئولية.



وأردف: أن الحياء هو الذي يجعلنا نصف الحرية بالحرية المقبولة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وأتاحها حتى في العقيدة «فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ» ثم جعل العقاب يوم القيامة وليس في هذه الدنيا نزاع وصدام، فيقول: «إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا» فالمسألة بيد الله سبحانه وتعالى في يوم آخر, يحذرنا منه وينبهنا أنه سوف يكون هناك حساب حتى تستقيم سلوكياتنا في هذه الحياة الدنيا.

