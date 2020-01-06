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محبة وتسامح.. آيات القرآن الكريم تجاور صور العذراء في محل لتصليح الأحذية ..شاهد

الإثنين 06/يناير/2020 - 07:28 م
صدى البلد
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هاني حسين
عرض برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرًا يرصد الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط، وتتجلى هذه الوحدة في محل «عم عاطف» لتصليح الأحذية.

وقال "عاطف"، صاحب محل تصليح الأحذية، "آيات القرآن الكريم تجاور صورة العذراء وتتجلى فيها قيم المودة والتعايش بيننا".

وأضاف "مفيش حاجة اسمها مسيحي أو مسلم، إحنا إخوات ونعيش مع بعض أكثر منذ 60 عام، وشغال معايا في المحل مسلمين ومسيحيين".

ومن جانبه، قال على حسن صنايعي في محل عاطف للأحذية، "لو جبنا رغيف بقسمه سوا ونعلق آيات القرآن وصور العذراء بجوار بعضها البعض ولا تفرقة بيننا".
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