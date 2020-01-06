وعد الناشئين بمنحهم فرصة.. مدرب الزمالك يُطالب أحمد عيد بالتركيز والالتزام

حرص أمير عبدالعزيز المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، علي التحدث مع اللاعبين الناشئين الذين تم تصعيدهم للتدريب والتواجد مع الفريق الأول، وهم: احمد عيد وحسام عبدالمجيد واسامة فيصل مواليد ٢٠٠١ ، وعلاء حسن مواليد ٢٠٠٠ ، وحسين فيصل مواليد ١٩٩٩.



وطالب أمير عبدالعزيز اللاعبين ببذل أقصى ما لديهم من جهد وإظهار إمكاناتهم وعدم الاستعجال، مشددا على أن فرصتهم قادمة.



وخص مدرب الزمالك، أحمد عيد برسالة تحفيزية، حيث أشاد به وبالأداء الذي قدمه خلال اللقاءين السابقين، مطالبا إياه بالتركيز فيما هو قادم وضرورة الالتزام.



ويستعد الزمالك لمواجهة فريق زيسكو الزامبي يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.