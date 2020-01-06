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مرأة

مترجعش فيها.. دراسة تكشف كيفية اتخاذ القرارات الصائبة

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:04 م
كيفية اتخاذ القرارات
كيفية اتخاذ القرارات الصائبة
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آية التيجي
أشار بحث جديد أجري مؤخرا من قبل مجموعة من الباحثون البريطانيين في جامعة ريدينغ وجامعة إيست أنجليا، إلى أن الأشخاص المتذبذبين فى اتخاذ قراراتهم تكون لديهم قرارات سيئة من أولئك الذين يعتمدون على اتخاذ آراء حاسمة.

وحلل الباحثون، حوالي 150 شخص وقاموا بعمل استبيان، حيث ووجدوا أن الأشخاص الذين كانت لديهم آراء متذبذبة، كانت قراراتهم صحيحة بنسبة 20 في المائة، وذلك بخلاف الأشخاص الذين اعتمدوا على كانت قراراتهم حاسمة.

وأضاف الباحثون المشرفون على الدراسة، إلى أن الإفراط في تحليل المواقف و التنبؤ بنتيجة القرارات، يمكن ان يؤدي إلى ضباب العقل ويمنع الناس من التفكير بوضوح، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كما أبرز الدكتور كارل سينجلتون والدكتور جيمس ريد المتخصصين في الاقتصاد في ريدينغ ، والأزدير براون في جامعة الإمارات العربية المتحدة أن الأشخاص الذين كانت لديهم آراء حاسمة كانت قراراتهم صائبة، وذلك بخلاف الأشخاص الذين لديهم آراء متذبذبة.

ونستنتج من هذه الدراسة، إلى ان اتخاذ القرارات الصائبة يجب أن تكون حاسمة ونابعة عن التفكير بمنطقية، والابتعاد عن التذبذب في اتخاذ القرارات.
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