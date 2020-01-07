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اقتصاد

المركزي: 623.8 مليار جنيه حجم ودائع الحكومة في أكتوبر الماضي

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 08:01 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيى
ارتفع إجمالي ودائع الحكومة إلي 623.8 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 621.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر السابق بفارق 1.9 مليار جنيه، ومقارنة بـ 575.9 مليار جنيه في أغسطس 2019 بفرق 747.9 مليار جنيه.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن جملة الودائع الحكومية بالعملة الأجنبية سجلت 77.82 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 76.31 مليار جنيه في سبتمبر 2019 ومقارنة بـ86.2 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام.

ووصلت جملة الودائع الحكومية بالعملة المحلية لـ 545.953 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 545.6 مليار جنيه في سبتمبر 2019 ومقارنة بـ489.703 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام.

وسجلت جملة ودائع البنوك نحو 4.2 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 4.16 تريليون جنيه في سبتمبر السابق له ومقارنة بـ 4.03 تريليون جنيه في أغسطس من نفس العام.
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