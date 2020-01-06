نقابة الصحفيين تتصدى لـ12 كيانا وهميا تنتحل الصفة الصحفية

‎تقدم الكاتب الصحفي عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين منذ عدة أيام بملف إلى الشئون القانونية في النقابة يحتوي على أسماء ١٢ كيانا وهميا تنتحل صفة المؤسسات الصحفية والنقابة.



وأكد عمرو بدر ، أن تلك الكيانات تمنح شهادات وكارنيهات وتنظم دورات في الصحافة وتمارس النصب باسم المهنة، موضحًا أن النقابة ستتقدم قريبا بالملف كاملا إلى النائب العام.



وأعرب عمرو بدر عن أمله أن يكون ٢٠٢٠ هو عام القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد مهنة الصحافة والعاملين فيها.