التضامن: مودة يستهدف تأهيل المقبلين على الزواج وتقديم الخبرات والنصائح لهم

قال أيمن عبد العزيز المنسق التنفيذي لمشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بـ مودة في منتدى شباب العالم والمنوط بها تأهيل الشباب المقبلين على الزواج .



وأضاف أيمن عبد العزيز في حواره في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن المنصة تضم 17 خبيرا يقدمون خبرات ونصائح للشباب المقبل على الزواج وحل مشاكل المتزوجين حديثا.



وأشار أيمن عبد العزيز إلى أن مشروع مودة يستهدف تأهيل الشباب المقبلين على الزواج ومدهم بالخبرات اللازمة، وطرح التساؤلات الخاصة بالمقبلين على الزواج على منصات مواقع التواصل الإجتماعي".



وأكمل أيمن عبد العزيز:" نستهدف في برنامج مودة تأهيل المقبلين على الزواج وهناك تنسيق مع وزارة العدل لتقليل نسب الطلاق والعمل على حل مشاكل بين الأزواج".