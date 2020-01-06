وزير الداخلية الأردني يغادر القاهرة بعد لقاء عدد من المسئولين

غادر القاهرة اليوم "الإثنين" وزير الداخلية الأردني سلامة حماد، والوفد المرافق، بعد زيارة للبلاد استغرقت ٣ أيام، التقى خلالها مع عدد من المسئولين، لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



وكان وزير الداخلية محمود توفيق استقبل نظيره الأردني سلامة حماد؛ وناقشا المستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.



وأعرب وزير الداخلية الأردني عن تقديره لجهود أجهزة وزارة الداخلية المصرية فى المرحلة الراهنة ودورها فى مجال مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، كما صرح بأن زيارته للقاهرة تأتي في إطار العلاقات الوثيقة والتشاور المستمر بين مسئولى البلدين الشقيقين.