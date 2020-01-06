AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

استعدادا لمواجهة الزمالك | وفد زيسكو في القاهرة للترتيب لاستقبال بعثة الفريق

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:21 م
زيسكو
زيسكو
Advertisements
منتصر الرفاعي - ملك موسي
وصل وفد فريق زيسكو الزامبي إلى القاهرة للتجهيز لاستقبال بعثة الفريق التي تصل فجر الاربعاء استعدادا لمواجهة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك وكان في استقباله نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة.

وأصدر المستشار مرتضى منصور رئيس النادي تعليماته بتوفير سبل الراحة للوفد الزامبي.

ويلتقي الزمالك مع زيسكو الزامبي فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا مساء الجمعة المقبل على استاد السلام بالقاهرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعثة الزمالك تغادر إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي

ديربي التاريخ.. الكاف يتغزل في مواجهة الزمالك ومازيمبي الكونغولي

أخبار الزمالك اليوم | الافراح تعود للقلعة البيضاء | هل يرحل أمير مرتضى عن النادي

هاني زادة رئيسا لبعثة الزمالك في زامبيا لمواجهة زيسكو يونايتد

إصابة سامي الشيشيني تبعده عن إحماء الزمالك أمام الإنتاج وتحرمه من السفر إلى زامبيا

مرتضى منصور عقب تعادل الزمالك مع الإنتاج: أنا زعلان من الجن

ترشيحاتنا

مصدر يكشف كواليس رفض محمد صلاح حضور احتفالية أفضل لاعب إفريقي 2019

صفعة كبيرة لتركيا.. الجزائر ترفض التدخل في ليبيا

بعد إعلان صفاء سلطان استئصال الرحم .. 6 أعراض تصيبك وهذه الأطعمة تحميك

بعد مقتل سليماني.. السعودية: لا نرغب في رؤية مزيد من التصعيد

مصرع 3 سوريين وإصابة 16 آخرين فى انقلاب سيارة بالبحر الأحمر

منافس طارق حامد ..البلايلى يعتذر عن حفل أفضل لاعب إفريقي 2019

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتدفى مجانا | أهل الكرم يوزعون شوربة العدس على العمال في الشرقية

هنتعشى إيه النهاردة .. سلمون بالعسل والصويا صوص وسلطة أمريكية وبطاطس شيبس

بعد إعلان صفاء سلطان استئصال الرحم .. 6 أعراض تصيبك وهذه الأطعمة تحميك