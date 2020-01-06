استعدادا لمواجهة الزمالك | وفد زيسكو في القاهرة للترتيب لاستقبال بعثة الفريق

وصل وفد فريق زيسكو الزامبي إلى القاهرة للتجهيز لاستقبال بعثة الفريق التي تصل فجر الاربعاء استعدادا لمواجهة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك وكان في استقباله نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة.



وأصدر المستشار مرتضى منصور رئيس النادي تعليماته بتوفير سبل الراحة للوفد الزامبي.



ويلتقي الزمالك مع زيسكو الزامبي فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا مساء الجمعة المقبل على استاد السلام بالقاهرة.