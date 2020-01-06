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مرأة

5 نصائح بسيطة لعلاج تشنجات عضلات الفك

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:30 م
مفاجأة .. 5 نصائح
مفاجأة .. 5 نصائح بسيطة لعلاج تشنجات عضلات الفك
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رضوى حسام
يصاب بعض الأشخاص بتشنجات وآلام حادة في عضلات الفك، ويرجح الأطباء أنّ ذلك ناتج عن إصابة مفصل الفك أو العضلات المرتبطة به بمشاكل صحية معينة، ولحسن الحظ كشف موقع "health line " عن عدة نصائح لعلاج تشنجات عضلات الفك، وتشمل النصائح:

• وضع كمادات باردة على منطقة الألم مدّة لا تقل عن عشر دقائق، ثمّ عمل التمرينات المساعدة في تمدد العضلات، ثمّ وضع كمادة دافئة على منطقة الألم مدّة 5 دقائق، وتكرار ذلك بشكل يومي.

• تناول الأطعمة الطرية والمهروسة وتجنب تناول الأطعمة الصلبة، وتقطيع الطعام الكبير إلى قطع صغيرة، وذلك بهدف التقليل من فترة مضغ الطعام.

• عدم فتح الفم بالكامل خاصةً عند التثاوب أو تناول الطعام أو الصراخ.

• الامتناع عن سند الذقن باليد، أو تثبيت الهاتف بين الرقبة والأذن، مع اعتماد وضعية سليمة للرقبة والرأس من أجل تخفيف أوجاع الرقبة والفك.

• تجنب ضغط الأسنان العلوية والسفلية على بعضها البعض، وترك مسافة فاصلة فيما بينها.
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