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اقتصاد

اليوم.. البنوك إجازة بمناسبة عيد الميلاد

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 02:01 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيى
قرر البنك المركزي المصري برئاسة محافظه طارق عامر، تعطيل العمل بالبنوك اليوم الثلاثاء بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وذكر البنك المركزي، أنه من المقرر استئناف العمل بالبنوك غد الأربعاء .

يشار إلى أن البنك المركزي المصري سبق له تعطيل العمل بالبنوك خلال الثلاثاء الماضي نظرا لنهاية السنة المالية بالبنوك وإجراء عمليات إغلاق الميزانيات الخاصة بها.
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