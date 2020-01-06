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رياضة

فريق المنيا يخوض وديتين ويواصل تدريباته المكثفة استعدادا للدور الثاني

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:39 م
صدى البلد
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كتب : رباب الهوارى
خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، مباراتان وديتان على مدار يومين، وذلك ضمن خطة الجهاز الفني لرفع مستوى اللاعبين فنيا وبدينا قبل انطلاق الدور الثاني.

كان الفريق لعب مباراة أمس أمام ناصر ملوي وانتهت بفوز أبناء ملوي بهدف نظيف، بينما لعب الفريق مباراة أخرى عصر اليوم مع فريق الناشئين مواليد 99 بالنادي، وانتهت بفوز الفريق الأول بخماسية نظيفة سجلها كل من: أحمد عصام - عمرو عثمان- محمد سمارة - حسام حسن ( هدفين ).

وقال طارق السيد المدير الفني للفريق إن الهدف من المباريات هو الوصول باللاعبين لحالة بفنية عالية، ومواصلة التأهيل البدني بقوة، دون النظر للنتائج.

وأوضح السيد أن الفريق يكثف تدريباته خلال تلك الفترة صباحا ومساءا وفي صالة الجيم، الأمر الذي سينعكس بمزيد من الايجابية على مستوى الفريق خلال الدور الثاني.

وكان قد حضر اللقاءات الودية المحاسب عاطف عبد الجابر رئيس النادي، والمستشار أحمد عمر نائب رئيس النادي، العميد محمود السبيعي امين الصندوق، د. علي مجدي و ا. خالد فايز أعضاء مجلس الادارة لمتابعة ودعم الفريق.
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