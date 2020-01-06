بدء صلاة قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العذراء مريم والملاك ميخائيل في المنصورة

بدأت منذ قليل، بكاتدرائية العذراء مريم والملاك ميخائيل بالمنصورة، صلاة قداس عيد الميلاد المجيد، ويترأس صلاة القداس نيافة الحبر الجليل الأنبا داود أسقف المنصورة وتوابعها .
وتوافد على الكاتدرائية عدد كبير من المسيحيين الذين يواظبون كل عام على حضور قداس عيد الميلاد بمشاركة عدد من المسلمين، وممثلون عن القوى والأحزاب السياسية وأعضاء مجلس النواب بالدقهلية .
كما تشهد الكاتدرائية إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الجيش والشرطة في محيط الكنائس وعلى أبوابها للتأكد من شخصيات المشاركين بالاحتفالات
وتوافد على الكاتدرائية عدد كبير من المسيحيين الذين يواظبون كل عام على حضور قداس عيد الميلاد بمشاركة عدد من المسلمين، وممثلون عن القوى والأحزاب السياسية وأعضاء مجلس النواب بالدقهلية .
كما تشهد الكاتدرائية إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الجيش والشرطة في محيط الكنائس وعلى أبوابها للتأكد من شخصيات المشاركين بالاحتفالات