بشرى سارة لـ ليفربول قبل مواجهة توتنهام في الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية، عن أن نادي ليفربول تلقى خبرًا سارًا بشأن ثنائي الفريق فابينيو وشيردان شاكيري قبل مواجهة فريق توتنهام يوم السبت المقبل فى إطار مباريات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.





وذكرت شبكة "جول" العالمية أن فابينيو وشاكيري قد يصبحان جاهزين للمشاركة في مباراة السبت المرتقبة أمام توتنهام.





وأشارت الشبكة إلى أن كلا اللاعبين سيعودان إلى التدريبات مع ليفربول بعد تعافيهما من الإصابة.





وكان فابينيو قد تعرض لإصابة في أربطة الكاحل خلال مواجهة نابولي، في نهاية نوفمبر الماضي، في دوري أبطال أوروبا.





أما شاكيري فقد عانى من إصابة عضلية خلال مواجهة فلامينجو في نهائي كأس العالم للأندية، في 18 ديسمبر الماضي.