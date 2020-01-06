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رياضة

مبلغ خيالى .. ننفرد بنشر عقد فرجاني ساسي وموقف الزمالك.. شاهد

الإثنين 06/يناير/2020 - 09:00 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
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حسام الحارتي
حصل موقع صدى البلد على عقد اللاعب التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك .

وشهد عقد اللاعب التونسي فرجاني ساسي تواجده مع الفريق بداية من موسم 208-2019"، حتي "2020-2021"، بموجب توقيع اللاعب مع مسؤولي نادي الزمالك .

ويحصل اللاعب التونسي فرجاني ساسي على مقابل مادي مميز للغاية حيث يتقاضى في الموسم الأول 2 مليون و64 ألف يورو على 11 شهر بموجب العقد الذي وقع اللاعب عليه مع مسؤولي نادي الزمالك .

ويتبقى لـ فرجانى ساسى مبلغ وقدره خمسة مليون يورو يحصل عليهم خلال الموسمين الحالي والمقبل .


وانتظم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي وذلك عقب عودته من تونس أمس "الأحد" ، بعد حصوله على إجازة لمدة يومين بإذن من الجهاز الفني ، قام خلالها بزيارة أسرته والاطمئنان عليها ..

وغاب ساسي عن لقاء طنطا أمس بسبب الإيقاف
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