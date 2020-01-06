كريم حافظ على رأس 8 أسماء سترحل عن قاسم باشا خلال الشتاء

كشفت تقارير صحفية على رأسها صحيفة (أقسم سبور) التركية وجود اسم محترفنا المصري كريم حافظ ضمن قائمة الراحلين عن صفوف قاسم باشا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



وأشارت الصحيفة إلى "بعد نهاية الدور الأول، قرر نادي قاسم باشا بتوديع بعض اللاعبين ، كما أن إدارة قاسم باشا اتخذت قرارها بالفعل بتوديع 8 لاعبين من صفوف الفريق من بينهم كريم حافظ.



وذكرت الصحيفة أسماء اللاعبين الثمانية من بينهم الدولي المصري كريم حافظ الى جانب كلا من فيسيل ساري وإزاد توبتيك ومصطفى بيكتيميك وستراهيل بوبوف وأوجوركان يازيلي وعبد الرحمن خليلي وأوليفييه فينيو.



المصري كريم حافظ ظهير أيسر قاسم باشا شارك في 15 مباراة هذا الموسم ، صاحب الـ 23 عاما وقع على عقده الكامل مع وادي دجلة، وخرج معارا لأكثر من فريق آخرهم قاسم باشا.



ويحتل قاسم باشا المركز الـ 14 فى جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 15 نقطة من 17 مباراة.