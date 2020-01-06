AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كريم حافظ على رأس 8 أسماء سترحل عن قاسم باشا خلال الشتاء

الإثنين 06/يناير/2020 - 09:02 م
كريم حافظ
كريم حافظ
Advertisements
محمد رشاد
كشفت تقارير صحفية على رأسها صحيفة (أقسم سبور) التركية وجود اسم محترفنا المصري كريم حافظ ضمن قائمة الراحلين عن صفوف قاسم باشا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأشارت الصحيفة إلى "بعد نهاية الدور الأول، قرر نادي قاسم باشا بتوديع بعض اللاعبين ، كما أن إدارة قاسم باشا اتخذت قرارها بالفعل بتوديع 8 لاعبين من صفوف الفريق من بينهم كريم حافظ.

وذكرت الصحيفة أسماء اللاعبين الثمانية من بينهم الدولي المصري كريم حافظ الى جانب كلا من فيسيل ساري وإزاد توبتيك ومصطفى بيكتيميك وستراهيل بوبوف وأوجوركان يازيلي وعبد الرحمن خليلي وأوليفييه فينيو.

المصري كريم حافظ ظهير أيسر قاسم باشا شارك في 15 مباراة هذا الموسم ، صاحب الـ 23 عاما وقع على عقده الكامل مع وادي دجلة، وخرج معارا لأكثر من فريق آخرهم قاسم باشا.

ويحتل قاسم باشا المركز الـ 14 فى جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 15 نقطة من 17 مباراة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حصاد المحترفين.. صلاح وتريزيجيه يتألقان في إنجلترا.. والنني يواصل انتصاراته

بمشاركة محمد النني.. بشكتاش يحتل وصافة الدوري التركي بالفوز على قاسم باشا وطرد كريم حافظ

بـ عزومة عشاء.. أحمد حسن يحتفل بتألق النني بالدوري التركي

ترشيحاتنا

الطريق إلى طرابلس.. الجيش الوطني الليبي يعلن سيطرته على مدينة سرت بالكامل

جسمه كالصخرة.. ننشر صورة قاتل 7 من أسرة واحدة بـ مذبحة كفر الدوار

تحرك جديد لإقناع محمد صلاح بحضور حفل أفضل لاعب إفريقي 2019

الترجي يقترب من معادلة رقم الأهلي القياسي في دوري أبطال إفريقيا

رد محمد صلاح على تجاهله المشاركة في حفل الأفضل أفريقيا | شاهد

بالفيديو | لحظة وصول الرئيس السيسي إلى كاتدرائية ميلاد المسيح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتدفى مجانا | أهل الكرم يوزعون شوربة العدس على العمال في الشرقية

هنتعشى إيه النهاردة .. سلمون بالعسل والصويا صوص وسلطة أمريكية وبطاطس شيبس

بعد إعلان صفاء سلطان استئصال الرحم .. 6 أعراض تصيبك وهذه الأطعمة تحميك