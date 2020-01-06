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تكنولوجيا

تسريب شكل OnePlus 8 Lite الجديد قبل طرحه رسميا.. صور

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:00 م
صدى البلد
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كريم جمال
رغم حالة التكتم الشديدة التي تفرضها علامة OnePlus الصينية الرائدة حول هاتفها الجديد الذى يأتى ضمن الفئة المتوسطة، إلا أنه نجح البعض فى ترسي الشكل النهائي لهاتف OnePlus 8 Lite قبل طرحه رسميًا.

وبحسب موقع فون آرينا التقني، يحتوى OnePlus 8 Lite على شاشة كاملة بدون حواف بدقة عرض 1080p، وبها نوتش هلى شكل ثقب فى أعلى منتصف الشاشة، مثل التى فى Galaxy Note 10.

كما يدعم OnePlus 8 Lite تقنية اتصال الجيل الخامس 5G، مع بطارية عملاقة سعة 4000 ميلي أمبير، وسيكون هناك إصداران من المعالجات، هما MediaTek و Qualcomm's Snapdragon.

وسيمتلك OnePlus 8 Lite ذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، مع كاميرا أساسية ثنائية، مع فلاش من نوع LED القوى.

ومن المتوقع أن يبلغ سعر OnePlus 8 Lite حوالى 430 دولارا أمريكيا، ما يعادل 6900 جنيهًا مصريًا، والذى سيأتى باللون الأزرق.
تسريب شكل OnePlus 8 Lite الجديد قبل طرحه رسميا.. صور
تسريب شكل OnePlus 8 Lite الجديد قبل طرحه رسميا.. صور
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