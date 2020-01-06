تسريب شكل OnePlus 8 Lite الجديد قبل طرحه رسميا.. صور

رغم حالة التكتم الشديدة التي تفرضها علامة OnePlus الصينية الرائدة حول هاتفها الجديد الذى يأتى ضمن الفئة المتوسطة، إلا أنه نجح البعض فى ترسي الشكل النهائي لهاتف OnePlus 8 Lite قبل طرحه رسميًا.



وبحسب موقع فون آرينا التقني، يحتوى OnePlus 8 Lite على شاشة كاملة بدون حواف بدقة عرض 1080p، وبها نوتش هلى شكل ثقب فى أعلى منتصف الشاشة، مثل التى فى Galaxy Note 10.



كما يدعم OnePlus 8 Lite تقنية اتصال الجيل الخامس 5G، مع بطارية عملاقة سعة 4000 ميلي أمبير، وسيكون هناك إصداران من المعالجات، هما MediaTek و Qualcomm's Snapdragon.



وسيمتلك OnePlus 8 Lite ذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، مع كاميرا أساسية ثنائية، مع فلاش من نوع LED القوى.



ومن المتوقع أن يبلغ سعر OnePlus 8 Lite حوالى 430 دولارا أمريكيا، ما يعادل 6900 جنيهًا مصريًا، والذى سيأتى باللون الأزرق.