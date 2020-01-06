رانيا بدوى: لولا العملاء والجماعات ما استباح الغرب الأرض العربية

استنكرت الإعلامية رانيا بدوي موقف حسن نصر الله وحزب الله في لبنان بعد إعلانه دعوته للانتقام من أمريكا والرد على مقتل سليماني، مشيرة إلى أن حسن نصر الله يدرك أنه لو ضرب أي قاعدة أمريكية أو سفارة سترد أمريكا عليه في لبنان فهل يحتمل لبنان المأزوم الآن اندفاع هؤلاء وحرصهم علي مصالحهم الشخصيه ومصالح الدول التي تنفق عليهم دون النظر الي مصلحة وطنهم لبنان وشعبه .



وأكدت بدوي أن المؤامرة الحقيقة لتخريب الوطن العربي وتهجير شعوبه وسرقة ثرواته لم تأت من الخارج بل نشأت من الداخل من قبل بعض حكام وساسة الدول العربية الذين يحملون جنسيات أوطانهم لكنهم يدينون بالولاء لدول أخري.



وأضافت بدوي خلال تقديمها حلقة جديدة من برنامجها " كلام رنوووش" المعروض علي اليوتيوب والفيسبوك أن من الخطأ أن نظل نعيش ضمن نظرية المؤامرة التي صنعناها لإخفاء الحقيقة ونستمر نندب حظنا لأن الغرب يحيك لنا المؤامرات متجاهلين أنه لولا العملاء والخونة من بعض القادة والأحزاب والسياسيين والجماعات ما كان للغرب أبدا أن يستبيح الأرض العربية ولا شعوبها وأضافت بدوي أن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني فضح أكثر حال من يحكم بعض الدول العربية ووصولهم إلى حد تدمير بلدانهم تماما من أجل عيون ايران .فاذا كان سليماني هو رأس الأفعي فهؤلاء هم ذيلها.



كما وجهت بدوي سؤالا لرئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي الذي ندد بقتل قاسم سليماني ووصف ما حدث بكونه اختراق للسيادة العراقية قائلة : هل تعتقد يا دولة الرئيس أن العراق لم ينتهك بعد؟ ولماذا اعتبرت تدخل أمريكا انتهاك إنما عبث إيران في الداخل الإيراني لا يعد كذلك!.



وأعربت عن دهشتها من بكائيات وتعازي أظهرها بعض الساسه والحكام مثل رئيس سوريا بشار الأسد ورئيس لبنان ميشيل عون وعادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي وكذلك قادة حركة حماس وحزب الله وجماعة الحوثي في اليمن وإحساسهم بالفجيعة لقتل قاسم سليماني الإيراني في حين لم يهتز أحد منهم عندما قتل سليماني الآلاف من شعبهم وسفك الدماء داخل أوطانهم وشرد مواطنين يحملون جنسية الدول التي يحكمونها!.



واختتمت رانيا بدوي حديثها في برنامج "كلام رنوووش" بأن من يقبل أن يفتح بابه للأجانب ويستقوي بطرف على أهل بلده لا يحق له أن يغضب إذا ما جاءت دول أخري لانتهاكه ففي هذه اللحظة تخرج الأمور عن السيطرة ويفتح الباب علي مصراعيه ويستباح الأرض والعرض والشعب.