مصرع عامل وإصابة آخر انهار عليهما حائط خلال هدمه في نبروه

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وبانتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ وبسؤال المصاب قرر أنه أثناء قيامه والثاني بأعمال هدم حائط داخل شقة بالطابق الثاني بالقرية ملك محمد سلامة الحلواني بعقار مكون من طابقين لإعادة بنائه سقط عليهما الحائط ونتج عن ذلك إصابته ومصرع الثاني ولم يتهم أحدا فيما حدث.



وبسؤال شقيق المتوفى حامد السيد أحمد علي 57 عاما عامل ومقيم قرية نشا أيد أقوال المصاب ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاة شقيقه . وبانتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ وبسؤال المصاب قرر أنه أثناء قيامه والثاني بأعمال هدم حائط داخل شقة بالطابق الثاني بالقرية ملك محمد سلامة الحلواني بعقار مكون من طابقين لإعادة بنائه سقط عليهما الحائط ونتج عن ذلك إصابته ومصرع الثاني ولم يتهم أحدا فيما حدث.وبسؤال شقيق المتوفى حامد السيد أحمد علي 57 عاما عامل ومقيم قرية نشا أيد أقوال المصاب ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاة شقيقه .





لقى عامل مصرعه وأصيب آخر اليوم الاثنين اثر سقوط حائط عليهم اثناء هدمه بقرية بهوت التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية.تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة من مستشفى نبروه المركزي لمركز شرطة نبروه بوصول إبراهيم السيد علي محمد 50 عاما عامل ومقيم قرية بهوت مصابا بكدمات بالظهر ومحمود السيد أحمد علي 50 عاما عامل ومقيم قرية نشا جثة هامدة .