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حوادث

مصرع عامل وإصابة آخر انهار عليهما حائط خلال هدمه في نبروه

الإثنين 06/يناير/2020 - 09:48 م
صدى البلد
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همت الحسينى
لقى عامل مصرعه وأصيب آخر اليوم الاثنين اثر سقوط حائط عليهم اثناء هدمه بقرية بهوت التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة من مستشفى نبروه المركزي  لمركز شرطة نبروه بوصول إبراهيم السيد علي محمد 50 عاما عامل ومقيم قرية بهوت مصابا بكدمات بالظهر ومحمود السيد أحمد علي 50 عاما عامل ومقيم قرية نشا جثة هامدة .


وبانتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ وبسؤال المصاب قرر أنه أثناء قيامه والثاني بأعمال هدم حائط داخل شقة بالطابق الثاني بالقرية ملك محمد سلامة الحلواني بعقار مكون من طابقين لإعادة بنائه سقط عليهما الحائط  ونتج عن ذلك إصابته ومصرع الثاني ولم يتهم أحدا فيما حدث.

وبسؤال شقيق المتوفى حامد السيد أحمد علي 57 عاما عامل ومقيم قرية نشا أيد أقوال المصاب ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاة شقيقه .


وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة بالواقعة التى امرت بإخطار مفتش الصحة لتوقيع الكشف على المتوفى. 
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