برومو جديد لقناة الزمالك قبل انطلاقها.. أسباب وتفاصيل

أقدم المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على لفتة طيبة تجاه لاعبي الفريق المتألقين مؤخرا الذين لم يقوموا بالتسجيل في برومو قناة الزمالك الأول الذي تم إذاعته مؤخرا .



ووافق مرتضى منصور رئيس النادي على توجه اللاعبين إلى استديو القناة وتصوير برومو جديد للقناة يتم إذاعته خلال الأيام القليلة المقبلة.



اللاعبون الذين صوروا برومو القناة الجديد، عقب تدريب اليوم ه : محمد أبو جبل وشيكابالا وأشرف بن شرقي ومصطفي محمد ومحمد أوناجم وأحمد سيد زيزو، كما تعتبر ترضية من رئيس النادي لهؤلاء اللاعبين الذين طلبوا من رئيس الزمالك تصوير برومو للقناة باعتبارهم نجوم الفريق مثلهم مثل زملائهم ، وهو ما وافق عليه رئيس الزمالك وبالفعل توجه اللاعبون عقب المران الي استديو القناة لتصوير الإعلان الجديد.



ويستعد الزمالك خلال الوقت الجارى لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي، فى المباراة التى ستقام يوم الجمعة المقبل على استاد السلام فى التاسعة مساءً، بعد تلقى النادى الأبيض إخطار رسمى من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، بموعد ومكان المواجهة بشكل رسمي والتي سيديرها تحكيما الإثيوبى بلاك تيسيما.