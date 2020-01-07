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ديني

للمهمومين.. علي جمعة: الحياة قصيرة جدا أقل من 3 دقائق مما عند الله

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:00 ص
للمهمومين .. علي
للمهمومين .. علي جمعة: حياتك أقل من 3 دقائق
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أمل فوزي
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الدنيا فانية كما أنها قليلة عند الله سبحانه وتعالى، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق من أجل الحياة في الدنيا، وإنما خلق الله الخلق للآخرة.

وأوضح الدكتور علي جمعة، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه ينبغي على الإنسان تحمل بلاء الدنيا ويصبر على جميع ما قد يصيبه فى الدنيا كونها لا تساوى شيئا مقابل أجر الآخرة، منوهًا إلى أنه على الناس تحمل المحن التى يمرون بها خلال حياتهم كون الدنيا فانية وقليلة عند الله سبحانه وتعالى وجعلها ممرا لدار المستقر وهى الآخرة التى من أجلها خلق الله سبحانه وتعالى الخلق.

وأضاف أن الحياة الدنيا قليلة جدا فهى حوالي 3 دقائق من عند الله تعالى، مستشهدًا بقوله تعالى: «تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (4) فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا (5)» من سورة المعارج، فحياتنا فى الدنيا أنما هى 3 دقائق من حيث إن اليوم عند الله تعالى يعادل 50 ألف سنة يعنى الساعة بـ2000 سنة.

وتابع: "ومعنى الكلام أن الدقيقة بــ33 سنة يعنى أن كل 100 سنة على الأرض تساوي 3 دقائق عند الله تعالى، في الملأ الأعلى، لافتًا إلى أن أهل الكهف كانوا يظنون أنهم ناموا ساعات لكن كانت 300 سنة، فالدنيا مزرعة للآخرة ودقائقها مرتبطة بالآخرة، وخلق الله الخلق للآخرة.
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