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اقتصاد

التخطيط: 100 مليون جنيه لتنمية أسوان في العام المالي الماضي

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 12:01 ص
هالة السعيد
هالة السعيد
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آية الجارحي
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم اعتماد 100 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي لتنمية محافظة أسوان .

وذكرت في في تصريحات لها، أن تلك المشروعات شملت شبكات الانحدار وخطوط الطرد ومحطات الرفع بعدة قري بمركز نصر النوبة إلى جانب توصيل المرافق الداخلية للإسكان الأولى بالرعاية وإسكان الشباب، وتطوير واستكمال مراكز شباب بالمحافظة خلال العام المالي الماضي، بالإضافة لـ50 مليون جنيه لحفر آبار الري بالمحافظة.

أوضحت " السعيد" ، أن الحكومة خصصت مبلغ 89 مليون جنيه في العام المالي الجاري للمحافظة وخصوصا منطقة النوبة لاستكمال أعمال التطوير وتحديدا مشروعات توصيل المرافق لإسكان الشباب والأسر الأولي بالرعاية.

وأضافت أنه تم تم اعتماد 35 مليون جنيه أخرى لمشروعات الصرف الصحي بالمحافظة من خطة العام المالي الحالي .
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