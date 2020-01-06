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أخبار البلد

صفوت العالم: 5 توجيهات يجب التركيز عليها فى الإعلام بعد توجيهات الرئيس

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:12 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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أمل مجدى
قال دكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إنه في إطار توجيهات الرئيس بتدعيم مفهوم الإعلام المحترف في مصر في إطار منضبط ، ووجود وزير الإعلام الجديد يجب أن يتم التركيز على أولويات الوطن منها:
أولًا: إبراز المشروعات الكبرى التى تقوم بها الدولة. 

ثانيًا: تحديد توجهات الدولة فى المرحلة الراهنة.

ثالثًا: رصد الدعايا المضادة وتفنيدها ومواجهتها.

رابعًا: إبراز خطة الدولة التنموية فى المرحلة المقبلة فى كافة المجالات الحياتية.

خامسًا: إعادة هيكلة الأداء الاعلامى والكوادر البشرية فى ماسبيرو والقنوات الحكومية والفضائيات.

وأكد أن توجيهات الرئيس تبرز اهتمام القيادة السياسية فى مصر بالمناخ الإعلامي وضرورة أن يتسم بالمهنية ومواجهة القضايا الإرهابية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الدولة للإعلام" أسامة هيكل، حيث وجه الرئيس بتدعيم مفهوم الإعلام المحترف في مصر في إطار منضبط، لمواكبة التطور الكبير الذي طرأ على مجال الإعلام في العالم، وليكون قادرًا على درء مخاطر انتشار الشائعات والتفاعل السريع مع وتيرة الأحداث الإقليمية المتصاعدة في المنطقة، مع الالتزام بتطبيق المعايير المهنية الإعلامية، والتركيز على شريحة الشباب والأجيال الناشئة بما يسهم في جهود الدولة لبناء الشخصية والإنسان المصري.
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