تعليق إبراهيموفيتش بعد مشاركته الأولى مع ميلان

سقط نادي ميلان في فخ التعادل السلبي أمام سامبدوريا، في مباراة أقيمت على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي.



وكتب النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مشاركته الأولى مع الفريق، في الدقيقة 55 من عمر المباراة، بعد أيام قليلة، من وصوله إلى ميلان.



وأطلق الرحالة السويدي زلاتان، تصريحات نارية، لشبكة سكاي سبورتس، بعد نهاية اللقاء، وهو ما ننقله لكم في "صدى البلد": قال إبراهيموفيتش: "شعرت بالعواطف حين دخلت إلى أرض الملعب، لدي علاقة قوية بجماهير ميلان".



وتابع بطريقته المثيرة للجدل: "أحببت أن أسجل، وأحتفل كالإله أمام مدرجات الفريق الإيطالي".



واختتم: "وجدت ميلان يفتقد إلى الثقة، وما زال أمامنا الكثير من العمل والجهد".



ويحتل ميلان المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الكالتشيو، برصيد 22 نقطة، بعد مرور 18 جولة.