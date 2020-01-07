التعاون الدولي تبدأ إجراءات تنسيقية مع المؤسسات التمويلية.. الحماية الاجتماعية والتعليم أبرز الأولويات

التعاون الدولى:

وفد من البنك الدولى يزور مصر لأول مرة منذ سنوات

أولوياتنا الإسراع في تنفيذ المشروعات الجارية



بدأت وزارة التعاون الدولى، فى ترتيب زيارة لوفد رفيع المستوى من المديرين التنفيذيين للبنك الدولى إلى مصر خلال شهر يناير الجارى، وذلك بالتنسيق مع مكتب البنك الدولى فى القاهرة، والمدير التنفيذى لجمهورية مصر العربية لدى البنك الدولى فى واشنطن، وتعد هذه الزيارة الأولي لمثل هذا الوفد إلى مصر منذ عام 2014.



وسيتضمن برنامج زيارة الوفد، عدة لقاءات مع‎الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء من المجموعة الاقتصادية، وذلك لبحث أولويات برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، والإصلاحات الهيكلية والتشريعية التى ستقوم بها لزيادة تمكين القطاع الخاص وتوفير فرص العمل للشباب والمرأة والاستثمار فى رأس المال البشرى خاصة فى الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.



وفي ظل حرص الحكومة المصرية على مشاركة أكبر للقطاع الخاص فى التنمية، تقوم وزارة التعاون الدولى بترتيب لقاءات لوفد المديرين التنفيذين للبنك الدولى مع القطاع الخاص، للتعرف على الدور المأمول من هذا القطاع كمحرك رئيسى للنمو الاقتصادى فى مصر وخططه المستقبلية لضخ استثمارات جديدة فى مشروعات تنموية واستثمارية فى مختلف القطاعات والمجالات، تساهم فى خلق فرص عمل جديدة خاصة للشباب والمرأة.



كما تقوم الوزارة بترتيب لقاءات لوفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولى، مع رواد ورائدات أعمال، للتعرف على مشروعاتهم الناشئة والدور الذى تقوم به الحكومة فى تمكينهم اقتصاديا بما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسيزور الوفد عدد من المشروعات التنموية المساهم فيها البنك الدولى فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والحماية الاجتماعية.



ويضم الوفد كل من الدكتور ميرزا حسن، عميد ‎مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، والسفير راجى الاتربى، المدير التنفيذى المناوب لمصر والدول العربية بالبنك الدولى، وجان كلود تشاتشوانج، ويورجن زاتلر "المانيا"، وأدريان فرنانديز "اوروجواى" و آن كاباجامبى "اوغندا"، و رومان مارشافين "روسيا"، وريتشارد مونتغمرى "المملكة المتحدة"، وأبارنا سوبرامانى "الهند"، و كاتارزينا كوروفسكا "بولندا".



وسوف تلتقى الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، مع وفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولى، لبحث التعاون المستقبلى بين مصر والبنك الدولى، وإطار الشراكة الجديدة خلال السنوات المقبلة.



وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهمية زيارة وفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولى إلى مصر، والذى يمثل جزءا من مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الذي يترأسه رئيس مجموعة البنك الدولى ويتكون من 25 مدير تنفيذى ممثلين عن 189 دولة من الدول الأعضاء بالبنك الدولي.



وأوضحت الوزيرة، أن مصر تعمل على تعميق ‎مستوى الشراكة مع البنك الدولى خلال السنوات المقبلة، ضمن جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن التعاون مع البنك الدولى سيكون وفق أولويات برنامج الحكومة المصرية فى المساهمة منه فى اقامة مشروعات تنموية جديدة، ومن أجل تعميق الشراكة بين البنك الدولى والقطاع الخاص من خلال مؤسسة التمويل الدولية، التى تمثل الذراع المعنية بالقطاع الخاص فى البنك الدولى، لتحقيق قصص نجاح جديدة مثل مشروع محطة الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان، الذى يعد أكبر محطة طاقة شمسية فى العالم، واختاره البنك الدولي كأفضل مشروعاته تميزا على مستوى العالم، وسوف يقوم الوفد بزيارة عدد من المشروعات التنموية المساهم فيها البنك الدولي.



وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن خطة الوزارة الحالية ستعتمد على التنسيق مع الوزارات للإسراع فى معدل تنفيذ المشروعات الجارية والتى تم توفير تمويلات ومنح لها من المؤسسات التمويل الدولية وتنفذها الوزارات المعنية بكل مشروع، مع التنسيق مع الشركاء فى التنمية لدعم المشروعات المستقبلية التى تمثل أولوية لبرنامج الحكومة المصرية واحتياجات المواطنين وذلك بالتنسيق مع باقى الوزارات.



وأشارت "المشاط" في بيان لها، إلى حرص وزارة التعاون الدولى على التنسيق المستمر والتعاون الدائم مع وزارة المالية وباقى وزارات المجموعة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة لتحسين مستوى الاقتصاد المصرى.

