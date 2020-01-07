جدول امتحانات إعدادية القاهرة 2020 .. البداية 16 يناير

يستعد طلاب الصف الشهادة الاعدادية "الصف الثالث الإعدادي" بمحافظة القاهرة ، لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول ابتداء من يوم الخميس 16 يناير 2020.
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد تفاصيل جدول امتحانات الشهادة الإعدادية لطلاب محافظة القاهرة:
تبدأ الامتحانات يوم 16 يناير حيث يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية والخط و التربية الدينية ، وفي يوم السبت 18 يناير 2020 يمتحن الطلاب الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر ، وفي يوم الأحد 19 يناير 2020 يمتحن الطلاب الهندسة والتربية الفنية.
وفي يوم الثلاثاء 21 يناير 2020 يمتحن الطلاب اللغة الاجنبية ، ويمتحن الطلاب الأربعاء 22 يناير 2020 الجبر والإحصاء ، وأخيرا يمتحن الطلاب في يوم الخميس 23 يناير 2020 مادة العلوم.
ومن جانبه .. أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، علي توفير مناخ تربوي ملائم للامتحانات يتسم بالهدوء واستيعاب الطلبة والتواصل المباشر مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية.
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد تفاصيل جدول امتحانات الشهادة الإعدادية لطلاب محافظة القاهرة:
تبدأ الامتحانات يوم 16 يناير حيث يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية والخط و التربية الدينية ، وفي يوم السبت 18 يناير 2020 يمتحن الطلاب الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر ، وفي يوم الأحد 19 يناير 2020 يمتحن الطلاب الهندسة والتربية الفنية.
وفي يوم الثلاثاء 21 يناير 2020 يمتحن الطلاب اللغة الاجنبية ، ويمتحن الطلاب الأربعاء 22 يناير 2020 الجبر والإحصاء ، وأخيرا يمتحن الطلاب في يوم الخميس 23 يناير 2020 مادة العلوم.
ومن جانبه .. أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، علي توفير مناخ تربوي ملائم للامتحانات يتسم بالهدوء واستيعاب الطلبة والتواصل المباشر مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية.