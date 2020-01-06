الدوري الإيطالي| أودينيزي يفوز على ليتشي بهدف نظيف

نجح أودينيزي في العودة من زيارته لملعب ليتشي (فيا ديل ماري) بالنقاط الثلاث بعد أن حقق انتصارا قاتلا بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم الإثنين ضمن الجولة الـ18 بدوري الدرجة الأولى الإيطالي.





ويدين أودينيزي بالفضل في هذا الانتصار الثمين للاعب الوسط الأرجنتيني الدولي رودريجو دي باول صاحب الهدف الوحيد الذي جاء قبل دقيقتين فقط من نهاية الوقت الأصلي.





وحافظ أودينيزي بهذه النتيجة على مسلسل انتصاراته للجولة الثانية تواليا، وهو الفوز الأول للفريق في العام الجديد بعد استئناف البطولة عقب فترة التوقف الشتوي.





وقفز أودينيزي بهذا الفوز للمركز الـ13 بعد أن أصبح رصيده 21 نقطة.



