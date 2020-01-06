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رياضة

الدوري الإيطالي| أودينيزي يفوز على ليتشي بهدف نظيف

الإثنين 06/يناير/2020 - 09:57 م
صدى البلد
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عمر سلامة
نجح أودينيزي في العودة من زيارته لملعب ليتشي (فيا ديل ماري) بالنقاط الثلاث بعد أن حقق انتصارا قاتلا بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم الإثنين ضمن الجولة الـ18 بدوري الدرجة الأولى الإيطالي.

ويدين أودينيزي بالفضل في هذا الانتصار الثمين للاعب الوسط الأرجنتيني الدولي رودريجو دي باول صاحب الهدف الوحيد الذي جاء قبل دقيقتين فقط من نهاية الوقت الأصلي.

وحافظ أودينيزي بهذه النتيجة على مسلسل انتصاراته للجولة الثانية تواليا، وهو الفوز الأول للفريق في العام الجديد بعد استئناف البطولة عقب فترة التوقف الشتوي.

وقفز أودينيزي بهذا الفوز للمركز الـ13 بعد أن أصبح رصيده 21 نقطة.

على الجانب الآخر، سقط ليتشي في فخ الخسارة الثالثة تواليا، التاسعة هذا الموسم، ليظل رصيد الفريق عند 15 نقطة في المركز الـ17، ويقترب من منطقة الخطر التي لا يفصله عنها سوى نقطة وحيدة.
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