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حوادث

حملات للكشف عن قائدي المركبات تحت تأثير المخدرات والرادار

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 05:00 ص
حملات للكشف عن قائدي
حملات للكشف عن قائدي المركبات تحت تأثير المخدرات والرادار
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أحمد مهدى
نشرت الإدارة العامة للمرور، بإشراف اللواء هاني جرجس، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، وحدات مرورية وحملات رادار ثابتة ومتحركة، وحملات للكشف عن متعاطي المخدرات خلال القيادة على الطرق والمحاور الرئيسية.

كما قامت الإدارة، برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بنشر سيارات الإغاثة المرورية على الطرق وتكثيف التواجد المروري الفعّال لأي طارئ والأخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور.

ودعت الإدارة، إلى الاتصال برقم ٠١٢٢١١١٠٠٠٠ للإغاثة المرورية على الطرق السريعة حال تعطل سياراتهم، مناشدة قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

كما كثفت الادارة بإشراف العميد فؤاد الطيب مدير مباحث المرور، من تواجد رجال المرور على المواقف، لضبط المخالفين.

يأتي ذلك، في إطار تعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالاستعداد التام لمواجهة الطوارئ وحل المشكلات المتعلقة بقضايا المرور على الطرق والمحاور الرئيسية.
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