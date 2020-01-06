إعلان حرب.. إيران: حانت نهاية الوجود الأمريكي في غرب آسيا

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الوجود الأمريكي في غرب آسيا قد بدأت نهايته.





وقال ظريف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر "ما أنجزته الولايات المتحدة في الاغتيال الإرهابي لأبطال معاداة داعش هو إطلاق العنان للغضب العالمي المناهض للولايات المتحدة وضغينة في جميع أنحاء العالم - على نطاق لم نشهده في الذاكرة الحديثة".





وأضاف "بدأت نهاية الوجود الأمريكي الخبيث في غرب آسيا".





يأتي ذلك في إطار تهديدات إيران بالانتقام لاغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس القوري الإيراني في غارة أمريكية.







