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حوادث

في حادث جامعة القاهرة.. التصريح بدفن جثامين ضحايا الميكروباص

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 03:00 ص
التصريح بدفن جثامين
التصريح بدفن جثامين ضحايا الميكروباص
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ندى حمودة - أحمد مهدي
صرحت النيابة العامة، بدفن جثث حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص أمام كلية الزراعة بجامعة القاهرة.

وطلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة في الحادث، والذي أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 7 آخرين، للوقوف على أسباب الحادث ومعرفة ملابساته، والتحفظ على السيارات وعرضها على مهندس فني لفحصها.

كانت قوات الأمن تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص ما أدى لانقلابها ومصرع 3 وإصابة 7 آخرين.

وتبين بالفحص اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى نقل "لوري"، وانقلاب الميكروباص، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين نقلوا إلى مستشفى بولاق الدكرور العام وأم المصريين، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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