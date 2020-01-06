مفيش مجال للقلق.. كيف طمأن الرئيس السيسي المصريين بعد اشتعال المنطقة بالأزمات؟





ترحيب واسع بالرئيس



منذ اللحظة الأولى للرئيس خلال دخوله الكاتدرائية ولم تتوقف المشاعر الفياضة من المصريين المتواجدين في الكاتدرائية للترحيب بتلك الزيارة والتواجد في تلك المناسبة، قائلا: «زي ما اتعودنا في كل أول كل سنة لازم نهنئكم ونقول عيد سعيد وميلاد مجيد علينا جميعا».





الرئيس الذي اعتاد على المشاركة في مثل تلك المناسبات والحديث مع المصريين بكل صدق وحرص على الوطن، استغل مشاركته للتهنئة بعيد الميلاد المجيد ووجه رسالته للمصريين: «لازم نبقى دايما مخليين بالنا من علاقتنا ببعضنا البعض ودا لكل الناس.. لأن إذا كنتوا بتحبوا ربنا حبوا بعض ومتخلوش حد أبدا يدخل بينا ويحاول يوقع بينا».



مصر بلدنا كلنا



إدراك الرئيس للمحاولات التي يبذلها البعض للنيل من مصر أو استهدافها ببعض المؤامرات للتفرقة بين المصريين دفع الرئيس للتأكيد على أن مصر ملك لجميع أبنائها قائلا: «البلد دي بلدنا كلنا وهتفضل بلدنا كلنا لا حد منا ليه فيها زيادة ولا حد ليه فيها نقص ودي ثقافة وتقاليد بينا وكل واحد فينا زيه زي أخوه لا ليه زيادة ولا ليه نقص».

زيارة الرئيس السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، حملت العديد من الرسائل، والتي كان في مقدمتها طمأنة المصريين، في ظل الظروف الصعبة التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط والأزمات التي تشهدها العديد من دول المنطقة، والتأكيد على ثقة الشعب في مؤسساته.منذ اللحظة الأولى للرئيس خلال دخوله الكاتدرائية ولم تتوقف المشاعر الفياضة من المصريين المتواجدين في الكاتدرائية للترحيب بتلك الزيارة والتواجد في تلك المناسبة، قائلا: «زي ما اتعودنا في كل أول كل سنة لازم نهنئكم ونقول عيد سعيد وميلاد مجيد علينا جميعا».





مفيش مجال للقلق



الظروف العصيبة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والأزمات في المنطقة، دفعت الرئيس لانتهاز تلك المناسبة لطمأنة المصريين، وأنه لا داعي لأي قلق: قائلا: «أنا شايف المصريين قلقانين.. انتوا قلقانين من إيه مفيش مجال للقلق لأن احنا مع بعض وطول ما احنا مع بعض محدش يقدر يعمل فينا حاجة».



الأزمات التي شهدتها دول المنطقة جعلت الرئيس يؤكد على أن تلك الأزمات تحتم على المصريين الحرص والانتباه وملاحظة أنه كان من الممكن أن تكون ظروف مصر مثل ظروف تلك الدول وهو ما يفرض على الجميع ضرورة الحرص على الوطن.

كثرة محاولات الفتن والوقيعة التي يبذلها أعداء الدولة للوقيعة بين المصريين، دفعته للتأكيد على وعي المصريين والانتباه لكل محاولات الفتن والوقيعة قائلا:«لازم مخنا وقلبنا يبقى أكبر من أي محاولة للوقيعة بينا».الظروف العصيبة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والأزمات في المنطقة، دفعت الرئيس لانتهاز تلك المناسبة لطمأنة المصريين، وأنه لا داعي لأي قلق: قائلا: «أنا شايف المصريين قلقانين.. انتوا قلقانين من إيه مفيش مجال للقلق لأن احنا مع بعض وطول ما احنا مع بعض محدش يقدر يعمل فينا حاجة».الأزمات التي شهدتها دول المنطقة جعلت الرئيس يؤكد على أن تلك الأزمات تحتم على المصريين الحرص والانتباه وملاحظة أنه كان من الممكن أن تكون ظروف مصر مثل ظروف تلك الدول وهو ما يفرض على الجميع ضرورة الحرص على الوطن.